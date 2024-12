Collegno, necessario l'abbattimento di 22 alberi malati

L’amara decisione è avvenuta a seguito di una dettagliata relazione fitosanitaria consultabile sul sito comunale, nella quale si descrivono le 22 piante da rimuovere, di cui “10 morte in piedi. Queste piante presentano i sintomi di diffuse infezioni da parte del fungo patogeno Phelinus pomaceus”, come scrivono nella relazione. La specie più colpita risulta essere il miarbolano (Prunus cerasifera Pissardii), e l’abbattimento è necessario al fine di evitare che sia perché le infezioni si possano estendere ad altri alberi non ancora colpiti, sia per motivi di pubblica incolumità, in quanto le parti ormai disseccate di rami o altre parti potranno facilmente spezzarsi e schiantarsi al suolo in occasione di eventi meteorologici anche non particolarmente intensi.