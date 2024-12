Premio Maria Adriana Prolo 2024 a Ariane Ascaride: la consegna al Cinema Massimo

Giunto alla 23a edizione, il Premio Maria Adriana Prolo sarà assegnato all’attrice Ariane Ascaride con il patrocinio di Amnesty International Italia in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani.

La cerimonia si svolgerà martedì 10 dicembre alle ore 20.30 al Cinema Massimo.

Volto del cinema di Guédiguian, attivista per i diritti delle donne e dei migranti, attraverso le sue interpretazioni ha saputo aprire la strada a un immaginario non scontato sul femminile, a partire dal personaggio in Marius et Jeanette che le ha fatto vincere il César, seguito dalla Coppa Volpi per Gloria Mundi. In sala sarà presente per conferire il premio all’attrice il critico Paolo Mereghetti, insieme al regista Robert Guédiguian e a Davide Ferrario, Presidente onorario dell'AMNC. Per l'occasione l’AMNC presenterà il numero 109 della rivista Mondo Niovo, diretta da Silvia Luciani dedicata ad Ariane Ascaride, con un'intervista inedita realiazzata insieme ad Alessandro Amato; la prima monografia italiana dedicata all’attrice, accoglie i contributi tra gli altri di Alberto Barbera, Robert e Madeleine Guédiguian, Gérard Meylan, Lola Naymark e Alain Ughetto. Seguirà la proiezione gratuita de La ville est tranquille di Robert Guédiguian.