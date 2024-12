Nichelino, foibe e l'esodo istriano: conclusa la seconda edizione del Viaggio al confine orientale

Verzola poi ha voluto ringraziare i presenti per l'impegno e la partecipazione dimostrata: "Nella strada del ritorno mi porto nel cuore nuove consapevolezze, ma soprattutto la capacità di stupirmi ancora. Di stupirmi dell’entusiasmo e della sensibilità delle nuove generazioni, ragazze e ragazzi straordinari che sanno trovare, ogni volta, nuovi modi per far splendere le loro unicità e metterle al servizio del cambiamento. A loro rivolgo un sincero ringraziamento per questi giorni insieme, ma soprattutto auguro loro un percorso di crescita e formazione che possa donargli ogni soddisfazione possibile".