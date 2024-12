Brigata Alpina Taurinense e ACI Torino per la guida in sicurezza

Due giorni di Guida in Sicurezza per la Brigata Alpina Taurinense dell’Esercito, (4 e 5 dicembre), organizzato dall’Automobile Club Torino in collaborazione con i Formatori della struttura specializzata ACI Ready2Go.

Due ore di teoria al giorno previsti dal progetto di formazione a Rivoli, negli spazi messi a disposizione dal Reggimento Logistico “Taurinense” nella caserma “Ceccaroni”, coinvolgendo oltre 150 militari delle diverse unità della Brigata.

Sono stati affrontati i concetti fondamentali della Guida in Sicurezza utili a prevenire un incidente stradale: a partire dal rispetto dei limiti di velocità, della sicurezza attiva e passiva, dalle dotazioni a bordo dei veicoli, cosa sono e come funzionano gli ADAS, le conseguenze di un crash-test, le reazioni del corpo umano in caso di impatto, fino ad arrivare alla necessità di mantenere sempre la massima concentrazione al volante.

Sulla base degli ultimi dati sugli incidenti stradali ACI – Istat nella Provincia di Torino nel 2023 con 2.203.353 veicoli circolanti, una popolazione di 1.980.049 abitanti, si sono verificati 5.346 incidenti, con 69 morti e 7.512 feriti, l’anno precedente, rispettivamente, 5.294; 88 e 7.453. Nel Comune di Rivoli, lo scorso anno, su una popolazione di 46.937 abitanti e un parco circolante pari a 39.742 veicoli, si sono verificati 157 incidenti con 212 feriti, nel 2022, rispettivamente, 168 incidenti con 1 morto e 236 feriti. In tema di costi sociali, anno 2023: Provincia di Torino, totali 530.972.085€, (per abitante 241,00€); Comune di Rivoli totali 11.530.378€, (per abitante 246,00€).

“E’ importante che tutti gli automobilisti sappiano affrontare correttamente le insidie che possono capitare ogni giorno al volante della propria auto - ha dichiarato Piergiorgio Re, Presidente dell’Automobile Club Torino. A maggior ragione i nostri militari della “Taurinense”, grande unità e orgoglio dell’Esercito Italiano, impegnata negli ultimi anni nell’ambito di numerose operazioni multinazionali a supporto della pace e della sicurezza internazionale, e che per questo motivo sono costretti a percorrere molti chilometri alla guida dei propri mezzi dovendo fare fronte, anche, a situazioni atmosferiche avverse”.

Un’attività, quella tra ACI e Truppe dell'Esercito, che sinora ha consentito di implementare le capacità di guida di oltre 1.400 militari sui principali rischi della strada e una maggiore consapevolezza delle pratiche corrette alla guida. L’appuntamento di Rivoli rappresenta il settimo progetto per le Forze Armate realizzato dall’Automobile Club d’Italia dopo quelli di Salerno, Torino, Lainate (MI), L'Aquila, Fossano (CN) con la Brigata “Taurinense” e Sassari per l’omonima Brigata, con lo scopo di fornire al personale dell’Esercito una specifica preparazione, sia teorica che pratica, a completamento della loro grande professionalità ed esperienza, che possa essere di aiuto e sostegno ogni giorno, non solo nel loro delicato lavoro che svolgono quotidianamente sul territorio, ma anche per salvaguardare la propria incolumità. Si tratta di una formazione effettuata da professionisti che risulterà loro utile non solo durante l’orario di servizio, ma anche quando saranno in libera uscita, indossare una divisa, infatti, non rende immuni dai pericoli della circolazione stradale.