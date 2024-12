Chivasso, al via le opere compensative di Rfi: emessa un’ordinanza

Nell’ambito delle opere stradali compensative concordate dall’amministrazione comunale di Chivasso con Rfi, partono i lavori di realizzazione di due nuove piattaforme rialzate: la prima sarà simile a quella posta all'intersezione tra via Paleologi e via Berruti, mentre un camminamento pedonale sarà realizzato dietro alla barriera stradale, a nord di via Rigazzi, per collegare via Talentino e via Mazzè, con una sezione utile di 200 cm.

Per venerdì 6 dicembre e sabato 7, un’ordinanza comunale vieta il transito pedonale presso l’intersezione stradale a raso di via Talentino con la linea storica Torino-Milano, il transito in via Rigazzi, nel tratto tra l’intersezione rotatoria di via Mazzè e l’intersezione rotatoria di via dei Soldati Polacchi, il transito in via Mazzè, nel tratto tra l’intersezione rotatoria di via Cappuccini e l’intersezione rotatoria di via Regis, ed in via Talentino, nel tratto tra via Rivera e via Rigazzi. Nell’area, in cui è già stata installata la segnaletica verticale, sarà garantito l’accesso ai residenti ed ai mezzi di soccorso.

“La messa in sicurezza delle opere di Rete Ferroviaria Italiana in via Talentino – ha commentato il sindaco Claudio Castello -, oltre alla tutela dei pedoni, ci impegnerà a progettare una viabilità che decongestioni il traffico specie in considerazione del vicino plesso scolastico. Seguiamo con costanza le progettualità di Rfi, auspicando un urgente recupero rispetto alle richieste concordate per una mobilità che offra maggiori vantaggi alla città di Chivasso e confermi il buon nome della società che gestisce le infrastrutture ferroviarie. In questo contesto, è utile menzionare lo studio del traffico che abbiamo chiesto a Rfi dopo la soppressione del passaggio a livello di via Mazzè, secondo l’appendice alla Convenzione che ho voluto personalmente. Nei prossimi giorni – ha concluso il primo cittadino -, il tecnico incaricato da Rete Ferroviaria Italiana consegnerà i rilievi effettuati. Si tratta di un passaggio importante per capire le evoluzioni della viabilità e renderla ottimale”.

Intanto nei giorni scorsi, la Direzione Stazioni di Rfi ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino l’autorizzazione del Progetto Definitivo delle opere del Fabbricato Viaggiatori, nell’ambito delle opere di adeguamento e rifunzionalizzazione della stazione di Chivasso e delle aree esterne ad esse contermini.