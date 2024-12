Nomine: a gennaio la selezione per cinque direttori regionali

Pubblicato il bando per la selezione di 5 Direzioni regionali in scadenza al 31 dicembre.

L’incarico avrà durata triennale. Saranno invece bandite a gennaio le posizioni per i direttori delle tre Direzioni Opere Pubbliche, Cultura e Commercio e Coordinamento Politiche e Fondi Europei per le quali sono in corso alcune variazioni per quanto riguarda l’attribuzione dei rispettivi settori. Per questa direzioni, le nuove nomine sono previste entro il 1° febbraio.