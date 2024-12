Ztl a Moncalieri, i commercianti chiedono lo stop durante il periodo delle feste

Con l'avvicinarsi del Natale, torna d'attualità a Moncalieri il tema della Ztl nel centro storico, dopo la protesta (invero poco riuscita) andata in scena alla fine di ottobre. Queste settimane sono cruciali per l’attività della maggior parte dei negozi e così i commercianti chiedono una sospensione della zona a traffico limitato per non scoraggiare l'arrivo dei clienti.

La richiesta di stop fino a fine anno

La richiesta è di uno stop fino alla fine dell'anno, magari con la possibilità di estenderlo fino a che saranno terminati i lavori al teatro Matteotti, il cui cantiere si trova a poca distanza da piazza Vittorio Emanuele e dal cuore pulsante della città.

Là dove non erano riusciti i fischietti, con la protesta di una quarantina di giorni fa, è riuscito invece il confronto che c'è stato di recente col sindaco Paolo Montagna, che ha definito l'incontro "costruttivo".

La controproposta fatta dal Comune

Sul tema della sosta delle auto, il primo cittadino di Moncalieri ha proposto l’acquisto come Comune di voucher per il parcheggio del multipiano. Una soluzione che non ha scaldato troppo i cuori dei commercianti, che hanno ribadito la necessità di modificare gli orari della Ztl in piazza Vittorio.

Lo stop, secondo il partito dei 'contrari' alla zona a traffico limitato, potrebbe essere utile anche per capire capire quali modifiche effettuare e "sarebbe di sollievo per i negozi in grave crisi, oltre a facilitare i cittadini nei loro movimenti”, ha spiegato la nota diffusa dai commercianti.