Il teatrino di Natale inaugura con lo scrittore Roberto Piumini

Domani 9 dicembre alle ore 11 in piazza Cavour il Sindaco Stefano Lo Russo, insieme agli assessori alla Cultura Rosanna Purchia, alle Politiche educative Carlotta Salerno e al Turismo e Grandi eventi Domenico Carretta, assisterà alla prima accensione del Presepe di Emanuele Luzzati e alla prima rappresentazione del Teatrino di Natale, grande novità di quest’anno tra le numerose iniziative realizzate dalla Città per il Natale. Ospite d’eccezione sarà Roberto Piumini, uno degli scrittori per l’infanzia più apprezzati e tradotti, autore di fiabe, racconti, romanzi, filastrocche, poesie, testi teatrali e adattamenti per numerose case editrici italiane sin dal 1978.