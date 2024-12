Pieve di Teco ‘capitale’ sognata, parla il sindaco Pira: “Tanti progetti” [VIDEO]

In questa intervista sindaco di Pieve di Teco Enrico Pira racconta la sua ‘capitale sognata’ della valle Arroscia, come si sta sviluppando nei s progetti, alcuni dei quali già avviati che fanno del piccolo ma vivace centro valligiano, appunto, una piccola capitale tra Liguria e Piemonte.

L'intervista

Grande attenzione al patrimonio artistico e culturale, come il recupero del Convento degli agostiniani, il Santuario della Madonna dei fanghi, strutture a servizio del turismo come parcheggi, ma anche i progetti scolastici e per quanto riguarda i servizi ai cittadini, la Casa di Comunità.