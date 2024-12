Sicurezza in corso Casale, in arrivo due attraversamenti rialzati per gli studenti della scuola Jean Giono

Sicurezza su Corso Casale, in arrivo due attraversamenti pedonali rialzati per il liceo francese Jean Giono. Gli interventi saranno realizzati nella strada di Superga e nella strada Traforo del Pino prima dell'immissione in corso Casale: uno snodo complicato e su una strada dove le automobili sfrecciano a velocità elevata. Non distante, a ottobre 2023, la 16enne Emilia Maidaska era stata investita e uccisa proprio sulle strisce pedonali, e in seguito l'Amministrazione aveva realizzato all'altezza del civico 246 un attraversamento rialzato. La speranza, nel caso del civico 324, è di intervenire prima di un altro grave incidente.

Gli interventi sono stati comunicati dall'assessora alla viabilità Chiara Foglietta in risposta all'interpellanza del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, che chiedeva quali fossero le misure previste dalla Giunta per ridurre la pericolosità della zona. La direzione della scuola Jean Giono già in passato aveva sollecitato il Comune alla realizzazione di una minirotatoria in strada Superga, all'implementazione della segnaletica orizzontale e verticale e alla riqualificazione del parcheggio di piazza Modena, al fine di disincentivare la malasosta in prossimità della scuola. A luglio erano stati spostati gli attraversamenti pedonali su corso Casale e installati semafori pedonali su tutti gli attraversamenti nei pressi della scuola.