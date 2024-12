'Old Wild Web', gli studenti diventano tutor al centro anziani di Nichelino

Nichelino si impegna per non lasciare indietro nessuno ed allora nei giorni scorsi ha preso il via una iniziativa che vuole favorire lo scambio del sapere tra generazioni. Con gli studenti che 'portano a scuola di tecnologia' i meno giovani, aiutandoli a superare il cosiddetto 'digital divide', improvvisandosi insegnanti. Il centro anziani, infatti, sta ospitando un corso di alfabetizzazione digitale, condotto dagli studenti della 3A Informatica dell’Istituto Maxwell in collaborazione con la Cooperativa Educazione Progetto.

Old Wild Web: 'Cyber school per nonni'

Il progetto, intitolato “Old Wild Web: Cyber school per nonni e nonne”, si inquadra in un più ampio programma di promozione del ruolo attivo delle persone anziane, finanziato dalla Città di Nichelino grazie al Bando “Invecchiamento attivo” della Regione Piemonte.

Dopo una serie di incontri preparatori svolti a scuola nei mesi di ottobre e novembre, con la guida dei formatori di Educazione Progetto, Lorena e Davide, gli studenti del Maxwell si sono recati "sul posto", per condividere con le signore e i signori più avanti negli anni la loro passione per la tecnologia.

Il mondo di internet spiegato agli anziani

Ogni settimana viene affrontato un tema diverso, ed è l’occasione per giovani e anziani di trascorrere un pomeriggio insieme, esplorando il mondo di internet in modo pratico e divertente, con vere esercitazioni. Un modo per aiutare i 'diversamente giovani' a superare il gap tecnologico con le nuove generazioni, aprendo nuovi orizzonti e spazi di curiosità.