Il Comune di Luserna San Giovanni vuole illuminare gli attraversamenti pedonali entro il 2025

Si è impegnata a risolvere il problema della scarsa sicurezza degli attraversamenti pedonali in centro paese entro il 2025. Durante il Consiglio comunale di ieri sera – mercoledì 18 dicembre – il sindaco di Luserna San Giovanni, Duilio Canale, ha risposto così all’interrogazione presentata dalla minoranza nei giorni scorsi. “Condivido la preoccupazione della minoranza e come gruppo di maggioranza rimaniamo dell’idea di migliorare l’illuminazione di almeno tre o quattro attraversamenti pedonali. Non tanto con una fascia di luce proveniente dall’alto, come fatto in corso Matteotti, ma a livello della strada. Non sarà nemmeno un attraversamento a chiamata, come quello posizionato davanti all’ex Microtecnica, perché l’azienda ha rilevato che è causa di tamponamenti” spiega il sindaco che ha delineato così le caratteristiche dell’intervento che era stato annunciato per la prima volta nel 2019.

“Nel frattempo sottolineo che abbiamo sviluppato una politica per l’illuminazione pubblica notevole che fa oggi di Luserna San Giovanni un paese ben illuminato rispetto ai Comuni limitrofi – aggiunge –. Solo ieri sera (martedì 17 dicembre, ndr) in corso Matteotti è stata terminata la sostituzione di circa 1.900 punti luce che ha coinvolto tutto il paese”.

Il capogruppo di minoranza Maurizio Caffaro ha ribadito la necessità di mettere in crono programma l’intervento soprattutto in vista del pericolo che aumenta nei mesi invernali: quando le condizioni atmosferiche possono creare problemi di visibilità agli automobilisti.