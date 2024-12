Alla torinese Paola Marolo la Menzione d’Onore al Premio Anna Kuliscioff 2024

La dottoressa Paola Marolo, ricercatrice in Oftalmologia presso l’Università degli Studi di Torino, ha ricevuto la Menzione d’Onore al prestigioso Premio Anna Kuliscioff 2024, andato a Maria Rosaria Tropea.

La cerimonia di premiazione si è svolta presso l’Università degli Studi di Milano e ha visto la partecipazione di figure illustri del panorama scientifico e accademico italiano, tra cui il professor Massimo Galli, già Direttore del Reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano e noto per il suo impegno nella ricerca e nella divulgazione scientifica, e il Prof. Silvio Angelo Garattini, fondatore e Presidente dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, riconosciuto a livello internazionale per il suo contributo alla farmacologia e alla medicina.

Il Premio Anna Kuliscioff è un riconoscimento dedicato alle donne che si distinguono per il loro impegno e contributo alla ricerca scientifica e al progresso sociale, ispirandosi alla figura della medica e attivista Anna Kuliscioff.

La dottoressa Marolo si occupa di ricerca applicata alla clinica in un settore delicato e fondamentale come quello della vista, con particolare attenzione alla chirurgia della cataratta e alla chirurgia vitreo-retinica, per il trattamento di patologie quali il foro maculare, la membrana epirerinica ed il distacco di retina.