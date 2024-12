Nichelino, il 'Progetto 10042' per fare della musica uno strumento di protagonismo giovanile

A Nichelino torna il 'Progetto 10042' per favorire il protagonismo giovanile attraverso la musica. Sono previste attività gratuite per giovani under 25, studio di registrazione e laboratori dedicati a diversi temi della musica hip hop.

Cosa prevede e a chi è rivolta l'iniziativa

L'iniziativa è curata dal Comune e, come di consueto, prevede al termine del percorso con gli allievi una serata finale dove mostrare le proprie doti artistiche. "Sono orgoglioso di presentare un progetto che incarna pienamente l’idea di politiche giovanili che ho in mente da anni, fornendo spazio, ascolto e strumenti concreti alle giovani generazioni del nostro territorio per esprimersi e occupare culturalmente gli spazi pubblici della nostra città", ha spiegato l'assessore Fiodor Verzola.

Con il Progetto 10042, infatti, si intende offrire la possibilità di registrare la propria musica gratuitamente in uno studio professionale, affiancando questa opportunità a 120 ore all’anno di laboratori articolati sulla cultura hip-hop e sulla musica in generale. Dalla scrittura creativa, passando per le nozioni di canto e tecniche diaframmatiche, fino ad arrivare al montaggio audio e video.

Verzola: "Trasformare il disagio in impegno"