L'Epifania la libreria Luxemburg si porta via: ma la "restituirà" presto in Galleria Subalpina [FOTO]

Ultime ore per la Libreria internazionale Luxemburg. Almeno, per come la conosciamo. Il giorno dell'Epifania, infatti, è quello che sancisce la chiusura della sede storica dell'attività che dal ben oltre un secolo rifornisce i torinesi (e non solo) di pubblicazioni e volumi italiani e stranieri. Unica, nel suo genere.







Un secolo e mezzo di storia

Fondata nel 1872, ha la sua sede storica all'angolo tra via Accademia delle Scienze e via Cesare Battisti, affacciata su piazza Carignano e dirimpettaia di luoghi illustri come il teatro e il Palazzo che portano il nome della piazza, ma anche il Cambio e Pepino.



Ma adesso si stanno chiudendo le ultime valigie, sigillando gli ultimi pacchi, piegando le ultime cose: perché l'attività non si ferma, ma si sposta. Nella calza della Befana, infatti, c'è la nuova destinazione per la clientela affezionata e per i turisti che passano per la città a conoscerne le bellezze. La libreria si sposta in Galleria Subalpina, poche decine di metri più in là.







Per la Luxemburg un nuovo capitolo

Più precisamente, la libreria rimarrà chiusa da domani a circa il 20 gennaio. Il tempo di fare gli ultimi scatoloni e spostare tutto pochi isolati più in là.

All’apparenza, il negozio è ancora a pieno regime, “ma in realtà gli scatoloni sono tutti qui nel retro”, scherzano gli addetti.

Dietro al bancone, queste ore sono uno misto di emozioni e di incontri. “È un mix di tristezza e malinconia - raccontano - e sono tante le persone che sono venute in questi giorni a salutare. Ma anche a condividere con noi i loro ricordi legati alla libreria”.

In attesa che le serrande si rialzino, in Galleria. “Un luogo elegante, con tante attività di prestigio. Sarà un bello spazio, tutto su un unico piano. Ci prepariamo al trapasso… ma a nuova vita!”.

Prosegue quindi una storia che ormai accompagna quella della città. E che si prepara - è il caso di dirlo - a scrivere un nuovo capitolo.