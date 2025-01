Vandali entrano di notte nel teatro Cardinal Massaia: “Serve più sicurezza in periferia”

Raid vandalico nella notte tra sabato e domenica scorso ai danni del teatro Cardinal Massaia di via Sospello 32, nel quartiere Madonna di Campagna. Ignoti, secondo una sommaria ricostruzione, hanno scavalcato il cancello che dà accesso ai gradini, hanno rotto un vetro all’ingresso e sono entrati dentro. Lasciandosi alle spalle l’immancabile scia di danni.

Nessun furto

I farabutti hanno rovistato in lungo e in largo ma senza portare via nulla. Il giorno dopo il buco è stato prontamente riparato dagli addetti ai lavori. “Dopo il raid vandalico alla Torrazza un altro danno per un bene comune della città - così la presidente del comitato TorinoinMovimento, Federica Fulco -. Esibendomi nei teatri con la mia compagna sono stata informata subìto dell’accaduto, dispiace che anche il Cardinal Massaia abbia ricevuto una visita notturna”.

Più controlli

Del caso si è interessata anche la Circoscrizione 5. “Registriamo con sdegno l’ennesimo atto vandalico, questa volta perpetrato ai danni di un luogo culturale importante per il territorio - commenta il coordinatore alla Cultura del centro civico, Luigi Borelli -. Confidiamo in un’analisi seria del fenomeno per questi atti di vandalismo che purtroppo si stanno verificando un po’ troppo spesso in tutta Torino nord”.