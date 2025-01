Moncalieri fa da apripista: al lavoro per varare piano per promuovere inclusione e parità di genere

Moncalieri lavora al piano per promuovere inclusione e parità di genere

Prende ufficialmente avvio il progetto promosso dal Comune di Moncalieri per la realizzazione del suo primo Piano di Azione per l’inclusione e la parità di genere, ossia il documento strategico che definirà politiche e azioni integrate per promuovere l’uguaglianza di genere e l’inclusione sociale per il territorio comunale.

Parigi: "Un freno alla crescita del Paese"

“La parità di genere è uno dei problemi che rallenta lo sviluppo economico e culturale del nostro Paese. È consapevolezza acquisita che uno dei limiti delle politiche di genere sia la frammentarietà. Con l'obiettivo di portare la dimensione di genere nella programmazione e nella definizione dell'insieme delle politiche, il Comune di Moncalieri si impegna a scrivere un Piano d'Azione per l'Inclusione e la Parità di genere. Una fotografia di quanto già fatto e uno strumento per il futuro, una buona pratica da implementare in tutti i comuni della Città Metropolitana": è quanto afferma Antonella Parigi, Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Moncalieri.

In coerenza con la Strategia Nazionale per promuovere le Pari Opportunità e la Parità di Genere, il Comune di Moncalieri intende coinvolgere attivamente la cittadinanza, le istituzioni locali, le associazioni e le imprese del territorio nel percorso che porterà alla definizione del Piano di Azione. Con il supporto della società di consulenza Lattanzio KIBS, il Comune si impegna a guidare un processo costruttivo e collaborativo per definire obiettivi e azioni concrete a favore della parità di genere e del benessere della cittadinanza.

Previsti eventi e tavoli di co-progettazione

Sono previsti nelle prossime settimane eventi pubblici e tavoli di co-progettazione per assicurare la massima rappresentanza di tutte le istanze, oltre che l’inclusività delle soluzioni proposte e la sostenibilità del Piano a lungo termine, in linea con i valori di ascolto e trasparenza espressi nelle sei linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale.

Per ulteriori informazioni e per tutti gli aggiornamenti: Comune di Moncalieri - Il Piano di Azione per l’inclusione e la parità di genere del Comune di Moncalieri

Facebook: https://www.facebook.com/antonella.parigi.3

Instagram: https://www.instagram.com/antonella.parigi