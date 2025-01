Circoscrizione 4, quattro nuove aree verdi pronte nella primavera del 2026

Sì alla riqualificazione di quattro aree attorno alle biblioteche, nell’ambito del Piano Integrato Urbano (Più). Oggetto delle attenzioni della Circoscrizione 4 sono: piazza Moncenisio, l’area verde di via Belli, il Coggiola di via Carrera e il giardino della biblioteca ragazzi di Utoya di via Zumaglia 39. I cantieri, aperti ad aprile del 2024, termineranno nel gennaio del prossimo anno per un importo complessivo pari a 290mila euro.

Biblioteca ragazzi di Utoya

In via Zumaglia è previsto il ribassamento del muretto per l’accesso dei disabili oltre alla fornitura di tavoli e panchine all’interno del giardino. Dentro la biblioteca compariranno tavoli e multi sedute circolari e una panchina a forma di stella. In piazza Moncenisio già realizzata la manutenzione delle panchine (assi rotte), il ripristino della pavimentazione in marmette autobloccanti e la posa di nuovi cestini. Si proseguirà con il ripristino delle aree verdi, in pessime condizioni. Da febbraio, tempo permettendo, via alla manutenzione e ampliamento dell’area giochi e sostituzione della pavimentazione antitrauma.

Coggiola e Belli

Per il giardino Coggiola di via Carrera è in programma la sostituzione della gomma antirauma, la rimozione dei vecchi giochi e la posa di quelli nuovi. Oltre al ribassamento dei cordoli per l’accesso ai disabili, la manutenzione delle panchine e la posa di nuovi cestini. In via Belli, infine, si concluderà con la manutenzione delle panchine e la messa a dimora di nuovi alberi

“Ringraziamo l’assessore Tresso e la divisione Ambiente e Verde che ha coordinato e condiviso con noi la progettazione - ha dichiarato il coordinatore della Sesta commissione della Circoscrizione 4, Lorenzo Ciravegna -. La cittadinanza a breve potrà fruire di quattro aree verdi totalmente rinnovate, auspichiamo un corretto utilizzo delle stesse”.