Il duo Stefano Bollani-Valentina Cenni dalla tv a Moncalieri per lanciare la nuova edizione del Premio Gianmaria Testa

Città di Moncalieri e Circolo Culturale Saturnio in collaborazione con Produzioni Fuorivia presentano il Premio Gianmaria Testa – Parole e Musica, sezione speciale dello storico Premio Letterario Internazionale Città di Moncalieri.

Il Premio in pochi anni ha saputo diventare punto di riferimento per cantautori italiani e internazionali, in omaggio alla figura di Gianmaria Testa, cantautore e poeta capace di raccontare il mondo con una profondità e un’intensità straordinarie.

Cosa ha rappresentato Gianmaria Testa

Gianmaria Testa, che è stato definito "un poeta in musica", ha saputo intrecciare note e parole in un equilibrio unico, raccontando storie piccole, apparentemente marginali, di terre attraversate e anime inquiete. La sua arte ha superato i confini nazionali, conquistando un pubblico eterogeneo grazie alla sua capacità di rendere universali i temi più intimi.

Il Premio che porta il suo nome si propone di custodire questa eredità, celebrando la scrittura musicale come linguaggio universale e dando voce a una nuova generazione di artisti offrendo loro una straordinaria opportunità di essere ascoltati e di misurarsi con un’eredità artistica che esalta la qualità della scrittura musicale.

Il bando: chi può partecipare e come

Il bando aperto fino al 31 gennaio è rivolto a cantautori under 38 di qualsiasi nazionalità. Gli artisti potranno presentare uno o due brani originali, che siano inediti o pubblicati da non più di sei mesi. I cinque finalisti, selezionati da una giuria d’eccezione, avranno l’opportunità di esibirsi dal vivo il 9 marzo 2025 presso le Fonderie Teatrali Limone di Moncalieri.

Durante la serata, non solo interpreteranno i propri brani in gara, ma renderanno omaggio a Gianmaria Testa eseguendo una sua canzone, portando sul palco un dialogo tra passato e presente, tra tradizione e innovazione. Tra i premi in palio, il vincitore assoluto riceverà un riconoscimento economico di 1.500 euro, accompagnato da una targa e un diploma, oltre alla possibilità di esibirsi in prestigiose rassegne musicali piemontesi. Un premio speciale di 800 euro sarà assegnato alla miglior esibizione live. Come ulteriore riconoscimento, i brani dei finalisti verranno raccolti in un album prodotto da Incipit Records e Produzioni Fuorivia, distribuito da Egea Music.

La giuria che selezionerà i talenti è composta da figure di spicco della musica e della cultura. A presiederla sarà il cantautore Eugenio Bennato, affiancato da Alessandra Comazzi giornalista e critica televisiva de La Stampa, Paola Farinetti moglie e produttrice di Gianmaria Testa, Paolo Lucà direttore del Folkclub di Torino, il discografico Stefano Senardi, Fabio Sgaravato direttore artistico The Saifam Group, il cantautore Patrizio Trampetti e Sara Potente, direttrice artistica di UNO/Sony Music, Enzo Vizzone discografico, Egea Music, la direzione artistica di _resetfestival che sceglierà tra i progetti musicali finalisti chi salirà sul palco della diciassettesima edizione del festival.

Il duo Stefano Bollani-Valentina Cenni

La serata del Premio sarà arricchita – come da tradizione – dalla presenza e dalla partecipazione di un grande artista che si esibirà sullo stesso palcoscenico dei cantautori finalisti. Per la quinta edizione Stefano Bollani, geniale pianista e compositore, accanto a Gianmaria Testa nel mitico spettacolo “Guarda che luna!” dedicato a Fred Buscaglione, sarà in scena insieme a Valentina Cenni, attrice e performer dalla creatività poliedrica. I due artisti, uniti da una straordinaria sintonia sia personale che artistica, freschi reduci dalla trasmissione televisiva di Rai 3 “Via dei Matti n.0”, sapranno creare senza dubbio una serata magica, in cui il pianoforte di Bollani dialogherà con la voce e la presenza scenica di Valentina Cenni: non mancheranno di certo loro personali interpretazioni di brani di Gianmaria.

"Quest’anno Moncalieri propone un’edizione ancora più importante del Premio Gianmaria Testa, giunto alla sua quinta edizione – dichiara Antonella Parigi, Assessora alla Cultura della Città di Moncalieri- Il prestigio della giuria e l’importanza dell’ospite d’onore certifica la nostra volontà di investire su questa manifestazione, che non solo è un tributo al grande artista piemontese, ma anche un importante tassello nel percorso che stiamo costruendo verso la candidatura di Moncalieri a Capitale Italiana della Cultura per il 2028”.

Per ulteriori informazioni e per accedere al bando, è possibile visitare il sito ufficiale del Circolo Culturale Saturnio: www.saturnio.it.