Bambini protagonisti e premiati nella Giornata del grazie alle forze dell'ordine per la lotta alle mafie

Torino e il Piemonte hanno celebrato la seconda Giornata della gratitudine alle forze dell’ordine per il contrasto alle mafie, istituita nel 2023 dalla Regione e fissata nel giorno dell'arresto di Matteo Messina Denaro. Bambini protagonisti Con le forze dell'ordine e la magistratura, hanno partecipato i bambini degli istituti comprensivi Allievo Franchetti e Marconi Antonelli - assente la terza partecipante al concorso, la scuola Peyron - che hanno ricevuto dei premi per gli elaborati che hanno prodotto sul tema della legalità. Presente anche l'ex magistrato antimafia Gian Carlo Caselli.

"Oggi è una giornata in cui ringraziare - ha commentato il presidente di Regione Alberto Cirio - una giornata in cui come sempre lo Stato ha vinto e i delinquenti hanno perso, e bisogna dire grazie a chi ha permesso tutto ciò, coloro i quali ogni giorno mettono a rischio la propria vita e la propria sicurezza per la nostra. Oggi è un modo per ribadire che dove c'è la divisa c'è il bene. Lo stato vince sempre perché è giusto e agisce nel rispetto delle regole, che sono scritte nella Costituzione, repubblicana e antifascista". "Mai sottovalutare le mafie"

"Bisogna imparare a non sottovalutare le mafie, come a volte si è fatto in passato - le parole del Procuratore di Torino Giovanni Bombardieri - Non si può pensare che sia un problema della magistratura e delle forze dell'ordine ma riguarda tutti i cittadini. Dico ai ragazzi che il vostro impegno è importante e rappresenta il futuro di questo paese".