Vigili del fuoco al lavoro in questo momento a Torre Pellice per spegnere un incendio in una canna fumaria in centro paese. A chiamare i soccorsi il proprietario di un alloggio di via Roma 2 che ha avvertito il fumo proveniente dalla stufa accesa.

I Vigli del fuoco stanno operando in via Repubblica dove oggi – venerdì 17 gennaio – c'è il mercato.