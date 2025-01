A Nichelino tornano i progetti di Pubblica Utilità: per i disoccupati un'occasione di lavoro 'green'

A Nichelino anche nel 2025 tornano i progetti di Pubblica Utilità: si tratta di interventi di carattere straordinario, che prevedono l’inserimento di persone disoccupate in imprese private (imprese, cooperative, associazioni, fondazioni, consorzi), con contratto di lavoro a tempo determinato fino ad un massimo di 5 mesi, per svolgere – per conto del Comune – lavori di pubblico interesse.

A chi si rivolge l'iniziativa

L’area di intervento prevista per questa edizione è la valorizzazione del patrimonio ambientale e urbanistico sia per i progetti dedicati alle persone disoccupate in condizione di svantaggio che per le persone con disabilità.

I PPU (misura A) saranno realizzati dai soggetti attuatori individuati mediante l’inserimento lavorativo di persone selezionate dal Centro per l’Impiego competente territorialmente tra i seguenti destinatari:

– soggetti in carico ai Servizi Socio-Assistenziali, classificati come particolarmente svantaggiati e in gravi condizioni economiche;

– disoccupati/inoccupati da almeno 12 mesi che abbiano compiuto il 30° anno di età.

I PPU (misura B) saranno realizzati dai soggetti attuatori individuati mediante l’inserimento lavorativo di:

– persone con disabilità che siano iscritte presso i servizi di collocamento mirato del Centro per l’Impiego competente ed in possesso della “Relazione conclusiva” ai sensi del DPCM del 13 gennaio 2000 art. 6 e della L. 12 marzo 1999 n. 68.

C'è tempo fino al 3 febbraio

La scadenza per la presentazione dei progetti è stata fissata alle ore 16 del 3 febbraio tramite PEC da inviare a protocollo@cert.comune.nichelino.to.it. Il Comune di Nichelino intende selezionare uno o più partner per la realizzazione dei progetti di pubblica utilità (PPU) denominati Rigenerazione Urbana e Vivere Green.

Info e indirizzi utili

Città di Nichelino – Servizio Lavoro – Via del Pascolo 13/A. Martedì 14.00-17.00 – Mercoledì 14.00-17.00 – Venerdì 9.00-14.00.

Mail: serviziolavoro@comune.nichelino.to.it Tel. 0116819278/289 – 3756219064 – 33361533168.