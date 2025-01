Largo Giulio Cesare tra spaccio e scarsa illuminazione: al via le potature degli alberi

Ieri mattina sono iniziati i lavori di potature in Largo Giulio Cesare, dove gli alberi imponenti erano ormai diventati un rifugio perfetto per tossicodipendenti e pusher.

Sono infatti trascorsi due anni e mezzo dalle prime interpellanze della Circoscrizione 6, in cui venivano riportate segnalazioni e denunce di residenti ormai esasperati dal continuo degrado. A preoccupare erano soprattutto gli arbusti dove in molti casi oscuravano i pali della luce, ormai fulminati e da oltre un anno, favorendo la scarsa illuminazione a vantaggio degli spacciatori.

"Da due anni e mezzo era richiesta la potatura degli alberi di largo Giulio Cesare – commentano congiuntamente il presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto e la Coordinatrice all'Ambiente Giulia Zaccaro – Siamo felici di aver iniziato l’anno con questa importante richiesta della sesta circoscrizione. La capogruppo di Fratelli d'Italia, Verangela Marino, aveva presentato svariate interpellanze per sollecitare il lavoro. Questo per noi non è soltanto una potatura ma serve per far capire al quartiere che non è abbandonato a se stesso. Crediamo che questo sia solo uno dei primi passi per la riqualifica della piazza e siamo pronti a collaborare per ripensare gli spazi nella piazza, oggi usati solo da spacciatori e tossicodipendenti".

"Siamo felici di aver iniziato l’anno dando voce ai tanti residenti che da anni chiedevano di essere ascoltati, ma senza nessun riscontro – ha commentato la capogruppo di FDI della Circoscrizione 6, Verangela Marino – Ho presentato svariate interpellanze, nel corso degli anni, sollecitando un lavoro che andrebbe eseguito senza richieste continue. Non è soltanto una potatura ma serve a dimostrare l'impegno per far diventare il territorio come un luogo di aggregazione".