Un altro morto sul lavoro. Cade mentre monta una giostra alla Pellerina: muore 39enne

Un alto morto sul posto di lavoro le cui dinamiche sono ancora in fase di accertamento. Dopo il caso avvenuto nella tarda mattinata di oggi e che ha visto la morte di un operaio di 57 anni, precipitato dal quarto piano di un’abitazione, in Barriera di Milano, mentre stava effettuando una ristrutturazione, un’altra morte a distanza di poche ore ha coinvolto un lavoratore, più giovane. Si tratta del 39enne Eugen Daniel Vasiliu, di nazionalità romena, deceduto, in circostanze ancora da chiarire, mentre operava su una giostra del Luna Park al Parco della Pellerina.

Morto al Maria Vittoria