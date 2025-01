Interventi nelle scuole superiori: focus su Giolitti e Galilei Ferrari

Proseguono le visite della Città metropolitana di Torino negli istituti scolastici superiori per monitorare gli interventi di manutenzione già effettuati e programmare quelli futuri. Il direttore generale della Città metropolitana, accompagnato dai tecnici dell’edilizia scolastica, venerdì 24 gennaio ha effettuato sopralluoghi all’istituto di Istruzione Superiore Giolitti in via Alassio 20 e all’istituto Professionale Galilei Ferrari in via Lavagna 8.

Istituto Giolitti di via Alassio

La dirigente scolastica Franca Zampollo ha presentato le principali priorità dell'istituto Giolitti, che accoglie circa 800 studenti nei corsi di Tecnico per il Turismo, Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera. Grazie ai fondi del PNRR, la Città metropolitana ha già effettuato interventi significativi, tra cui la sostituzione di serramenti, infissi, controsoffitti e l’installazione di un impianto di illuminazione Led. Sono stati completati anche i lavori sull’impiantistica del laboratorio di cucina e sugli spogliatoi. Tra le necessità emerse, è stata evidenziata l’urgenza di intervenire sulla protezione dei termoprotettori delle palestre per migliorarne la sicurezza e la funzionalità che è già stata presa in carico.

Istituto Galilei Ferrari di via Lavagna