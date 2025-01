La richiesta del Comune di Almese: più sicurezza sulla strada provinciale 198

Incontro venerdì 24 gennaio nel Municipio di Almese per affrontare i temi di sicurezza stradale collegati alla SP 198 diramazione 2, denominata via Drubiaglio, al confine con Avigliana.

Il vicesindaco della Città metropolitana di Torino Jacopo Suppo ha incontrato il sindaco di Almese, Andrea Cavaliere con il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune e il capo della Polizia municipale: la richiesta è quella di individuare alcuni interventi necessari a ridurre la velocità dei veicoli, aumentata soprattutto dopo l’allargamento del tratto stradale.

“L’intervento di allargamento - commenta Suppo - era stato richiesto proprio dal Comune per favorire l’accessibilità nella zona industriale di Almese. Vista l’importanza che le fabbriche riversano sul territorio, con i tecnici della Direzione Viabilità 2 sono stati ideati alcuni interventi che hanno permesso di allargare la carreggiata fino ai 6 metri e mezzo odierni, con il contestuale rifacimento del ponte per il Rio Vangerione”.

Importante è stato l’intervento economico di Città metropolitana di Torino che ha finanziato con fondi propri oltre 200mila euro di lavori in aggiunta ad altri 220mila di fondi ministeriali. “L’incontro con il sindaco Cavaliere - conclude Suppo - è stato fruttuoso per entrambe le parti. Con i tecnici della Direzione viabilità 2 di Città metropolitana ci siamo impegnati a regolamentare il traffico in prossimità delle abitazioni riducendo con apposita ordinanza e con il posizionamento di bande rumorose la velocità a 50 km/h oltre ad un’importante integrazione della segnaletica orizzontale e verticale, così da segnalare il rispetto della velocità prescritta e permettere ad abitanti e automobilisti di vivere e muoversi in sicurezza”.