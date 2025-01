Nicola Riva, figlio dell'indimenticabile Gigi, in visita a Superga e al Museo del Grande Torino

Il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata ha accolto, con grande piacere, Nicola Riva . Il figlio dell'indimenticabile Gigi , campione d'Italia con il Cagliari e ancora oggi recordman ogni epoca di gol con la maglia azzurra, nella giornata di ieri, 24 gennaio, a un anno dalla scomparsa del padre, in occasione della partita del Cagliari col Torino prima della gara si è recato in visita a Superga e al Museo del Toro, due luoghi simbolo della memoria granata.

Nicola Riva era già stato al Museo del Toro nove anni fa per l’inaugurazione della mostra dedicata al padre, grande calciatore che ha incarnato i valori di lealtà, passione e rispetto ed per questo è stato il primo campione, che non ha mai indossato la maglia granata, al quale il Muse ha dedicato una mostra perché il calcio vero non divide, ma avvicina.