A Torino domani sul palco si elogia la stranezza e la diversità

E se camminare all’indietro fosse la normalità? Se i pantaloni si indossassero nelle braccia? Se si potesse avere per amica una lampada? Cinquanta minuti per elogiare il sottosopra: domenica 26 gennaio alle 16,30 la stagione teatrale per famiglie organizzata da Onda Larsen propone “Sgambe Sghembe” allo Spazio Kairòs, via Mottalciata 7.

Della Compagnia Enrico Lombardi / Quinta Parete di Modena, è scritto, diretto e interpretato da Alessandra Crotti. Sul palco dell'ex fabbrica di colla tra Barriera e Aurora una figura, sola. Che si incarta, si sorprende, si reinventa continuamente. Che cerca di dar voce al desiderio profondo di mettere in luce tutto quello che è contrario, differenza, diversità, stranezza, insolito.

“Sgambe Sghembe” è uno spettacolo nato su basi clownistiche con l’intenzione di proporre la tematica della diversità attraverso un contesto quotidiano ma personalissimo. Sono assenti la parola e il testo: compare una breve lettura soltanto nel finale, liberamente rielaborata sui racconti di Gianni Rodari “Il giovane gambero” e “La strada che non andava in nessun posto”. L’obiettivo è dare rilievo alle immagini e al corpo.

Il pomeriggio prevede che alle 16 viene servita la merenda, mentre alle 16,30 tutti in sala per vivere, sin da piccoli, la magia del teatro. A seguire, c'è la possibilità di irrompere sulla scena, conoscere la protagonista, giocare sul palco. La rassegna è realizzata da Onda Larsen con il contributo di ‘’Eppela + risorse’’ di Fondazione CRT, Compagnia di Sanpaolo e Regione Piemonte.