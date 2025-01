Rivoli, oltre duemila euro donati dalla solidarietà "dal cuore Golden"

Sabato 25 gennaio, di fronte all’ Ospedale di Rivoli, si è svolta una cerimonia “informale” per la consegna dell'assegno simbolico all'Associazione ASLAN dell’importo di Euro 2.075,00 da parte dell’Associazione GOLDEN ALLA RISCOSSA APS, momento di grande emozione e gratificazione a cui hanno presenziato il Sindaco Alessandro Errigo e il Vice Sindaco Silvia Romusso della Città di Rivoli.

L'assegno simbolico riguarda i fondi raccolti durante l'iniziativa "Una Zampa per la Vita", una passeggiata benefica tenutasi il 1° dicembre 2024, con il Patrocinio della Città di Rivoli e dell’Enac – Ente nazionale attività culturali, che ha visto la partecipazione di oltre 200 persone e 120 cani, a cui era stata collegata una Lotteria benefica natalizia. Grazie a questa iniziativa, sono stati raccolti fondi destinati al progetto RI-ANIMALI, progetto di Pet Therapy attivo presso la Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Rivoli, il cui primario è il Dott. Michele Grio.

“Un grazie non basta per esprimere la nostra gratitudine e la nostra soddisfazione di fronte ad un risultato così importante, raggiunto oltretutto in pochi mesi dalla costituzione della nostra

associazione, motivo per noi di forte orgoglio; è quindi ancora più doveroso per noi ringraziare tutte le persone che hanno avuto fiducia in noi e ci hanno sostenuto con le loro donazioni, che sono arrivate un po' da tutta Italia, sia dai nostri associati che risiedono anche in altre regioni e addirittura in Svizzera, sia

da persone che hanno condiviso la nostra iniziativa pur non avendo un amico a quattro zampe” – queste le parole della Presidente di Golden alla Riscossa che prosegue – “Siamo inoltre grati e onorati della fiducia e del sostegno riposti in noi da parte dell’ Amministrazione comunale della Città di Rivoli e dei cittadini che hanno partecipato alla nostra iniziativa accogliendo il nostro corteo Dorato. Per Golden

alla Riscossa è stato un orgoglio riuscire ad ottenere un risultato così significativo a sostegno di una realtà così importante come riteniamo sia l’Associazione ASLAN e soprattutto di questo progetto RIANIMALI, che ha avuto il suo meritato riconoscimento proprio negli ultimi giorni con il servizio andato in onda su Rai1 nel programma Porta a Porta, che ha raccontato la storia di questa iniziativa e il suo impatto positivo sulla comunità. Questo ci ha reso ancora più determinati a proseguire sulla strada intrapresa a fianco dell’Associazione ASLAN e per questo stiamo lavorando per l’organizzazione di

nuove iniziative ed eventi che ci permettano di raggiungere obiettivi sempre più significativi”.