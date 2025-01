A Complete Unknown, la storia di Bob Dylan: il successo partendo da due dollari

Nella pellicola appaiono numerose personalità che sono state fondamentali per Dylan, come Pete Seeger, interpretato da un bravissimo Edward Norton, il già citato Woody Guthrie, Joan Baez che ha aiutato Dylan a diventare famoso e la fidanzata dell'epoca Suze Rotolo (che nel film è chiamata con lo pseudonimo di Sylvie Russo). Ma la scelta più audace e meglio riuscita è stata quella di affidare la parte di Dylan a Timothée Chalamet, che non riprende Dylan a livello di imitazione fisica ma lo riecheggia in maniera perfetta, cantando con la propria voce capolavori di Dylan come Like a Rolling Stone, Blowin' in the Wind, The Times They Are a-Changin', Girl from the North Country e Masters of War. Chalamet, anche a causa della pandemia Covid-19 che ha causato molti ritardi di produzione, ha impiegato cinque anni per entrare nella parte di Dylan, facendo un gran lavoro con lo stesso vocalista di Austin Butler in Elvis, per poter cantare al meglio la voce di Dylan. Chalamet non imita Dylan e nemmeno cerca di confrontarsi con la sua inimitabile voce, ma tenta piuttosto di rappresentare le mille sfaccettature di Dylan facendo anche la scelta coraggiosa di non ricorrere al playback come invece fece Rami Malek per interpretare Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody, che pur dandoci una bellissima interpretazione con questo dettaglio rese immeritata la sua vittoria agli Oscar.