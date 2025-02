Da Modena a Moncalieri, Fabrizio Starace nuovo direttore della Psichiatria dell’Asl To5

È Fabrizio Starace, classe 1958, laurea in medicina conseguita nel 1982 all’Università di Napoli e specialista in psichiatria, il nuovo direttore della Psichiatria dell’Asl To5.

Una lunga carriera

Inizia la sua carriera in Campania e nel 2010 va a Modena dove assume nello stesso anno l’incarico di Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenza Patologiche. Il dott. Starace dal 2024 è presidente del Collegio Nazionale dei Dipartimenti di Salute Mentale e dal 2016 della Siep (Società italiana di Epidemiologia Psichiatrica). Nel 2019 è stato nominato membro del Consiglio Superiore di Sanità per il triennio 2019-2022, nomina confermata per il triennio 2022-2025 con l’incarico di Presidente della Sezione III.

Dal 2020 ha fatto parte del Comitato di esperti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per pianificare l’uscita dall’emergenza pandemica, ma il riconoscimento più alto lo ha ottenuto l’anno successivo, quando il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli ha conferito l’onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Dal 2021 al 2023 ha coordinato il Tavolo tecnico Ministeriale per la Salute Mentale ed ha partecipato attivamente alla realizzazione della Conferenza Nazionale per la Salute Mentale.

"Pronto per una nuova avventura"

"Nell'apprestarmi ad assumere questo nuovo incarico desidero ringraziare la direzione strategica dell'Asl To5 per la fiducia accordatami, i colleghi che lavorano ogni giorno con passione e dedizione in condizioni non sempre facili e quanti beneficiano delle attività territoriali per la salute mentale. Ad essi dedicherò tutto il tempo necessario per analizzare i bisogni prioritari e le strategie d'azione, con l'obiettivo di garantire cure rispettose, personalizzate e basate sulle migliori evidenze scientifiche. Nella consapevolezza che un intervento efficace dipende in egual misura dalle competenze tecniche, dall'empatia e dall'ascolto", ha commentato il dott. Starace.

“Dopo l’istituzione della struttura a direzione universitaria di Psicologia, il dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze dell’ASL TO5 si arricchisce di un nuovo importante professionista”, ha dichiarato il Direttore Generale dell’Asl To5 Bruno Osella. “Nel corso del 2024 è stato intrapreso un percorso di rafforzamento dei servizi di salute mentale sia a livello ospedaliero che territoriale per rispondere al sempre più crescente bisogno di assistenza in quest’ambito”.