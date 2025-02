Quasi 32mila euro per gli orfani di femminicidio in Piemonte

Ammonta a 31.810 euro la cifra raccolta con la corsa benefica We Run For Women, che si è tenuta a Torino lo scorso 24 novembre in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne.

Stamattina, nella Sala Viglione di Palazzo Lascaris, si è svolta la cerimonia di consegna del ricavato dell’evento, che è stato interamente devoluto al Progetto S.O.S. - Sostegno Orfani Speciali, di cui i Centri Antiviolenza E.M.M.A. Onlus sono capofila. Il progetto è attivo in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, dove sta già sostenendo più di 20 beneficiari, ragazzi e ragazze, vittime indirette della violenza di genere. È dotato del Centro S.O.S., primo spazio in Italia per gli orfani e le orfane di femminicidio, situato a Torino, in via Nota n.5, e dispone di un numero di emergenza dedicato.

La manifestazione podistica - voluta dalla Questura di Torino, sostenuta dal Consiglio regionale, dalla Regione Piemonte, dalla Città di Torino e organizzata dal CUS Torino, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale -Ambito Territoriale di Torino Ufficio V - ha contato oltre 1.700 persone che hanno preso parte ai percorsi di 5 Km e 10 Km per testimoniare il proprio “no” a ogni forma di violenza verso le donne.

“La corsa We Run For Women è stata molto partecipata e siamo orgogliosi del traguardo raggiunto: poter consegnare a E.M.M.A Onlus una cifra significativa che aiuterà l’associazione nella sua opera quotidiana così preziosa, ovvero rispondere alle necessità dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze che hanno perso la madre a causa di femminicidio”, ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Davide Nicco. “Questo risultato, raggiunto anche grazie all’impegno della Polizia e del Cus Torino, dimostra che quando le cause nobili chiamano le istituzioni e il Piemonte rispondono prontamente”.

“Se ci si mette in corsa insieme per provare a migliorare la vita delle persone i risultati arrivano. È stato un bel lavoro di squadra: con la Polizia di Stato e il Cus Torino abbiamo corso e superato ostacoli. Ora consegniamo il contributo raccolto a E.M.M.A Onlus, grati per il lavoro che compie aiutando chi è provato da questa terribile piaga sociale”, è intervenuta la consigliera segretaria Valentina Cera.

L’importanza del lavoro comune fra istituzioni è stata sottolineata anche da Barbara De Toma, dirigente della divisione Anticrimine della Questura di Torino, che ha ricordato: “Non è la prima volta che collaboriamo con il Consiglio regionale, specie su temi come la violenza di genere e domestica, che è al centro di una campagna permanente della Polizia di Stato. La riuscita dell’iniziativa che ha coinvolto anche le scuole, grazie all’Ufficio scolastico regionale, e la risposta della cittadinanza dimostrano come le istituzioni insieme sappiano fare cose buone”.

Soddisfazione per i risultati raggiunti dalla We Run For Women è stata manifestata anche da Riccardo D’Elicio, presidente Cus Torino, mentre Anna Maria Zucca, presidente dei Centri antiviolenza E.M.M.A. Onlus, ha espresso riconoscenza per la sensibilizzazione che l’iniziativa ha prodotto nei confronti degli orfani di femminicidio e dei loro bisogni.