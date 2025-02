Rivoli, l'annunciato maltempo fa slittare a metà febbraio la Festa del Cioccolato

Rivoli si prepara ad accogliere la seconda edizione della Festa del Cioccolato Artigianale, un evento imperdibile per gli amanti del buon cioccolato. Per tre giorni, la piazza si trasformerà in un paradiso di dolcezze, con i migliori Maestri Cioccolatieri italiani pronti a svelare i segreti della lavorazione artigianale.

L’Assessore al Commercio Marco Tilelli dichiara:

"La Festa del Cioccolato Artigianale rappresenta non solo un’opportunità per valorizzare le eccellenze gastronomiche italiane, ma anche un’importante occasione di incontro per la nostra comunità e per il tessuto commerciale locale. Siamo orgogliosi di ospitare nuovamente questo evento, che coniuga tradizione, qualità e convivialità, contribuendo a rendere Rivoli un punto di riferimento per gli amanti del cioccolato e delle produzioni artigianali."

Un'esperienza unica tra gusto e tradizione

I visitatori potranno assaporare creazioni di alta qualità, prive di additivi e conservanti, che esaltano il vero sapore del cioccolato. Oltre alle degustazioni, non mancheranno momenti di intrattenimento per grandi e piccoli.

Laboratori e attività per tutti

Choco Play : giochi, truccabimbi e mascotte per i più piccoli.

Intrattenimento per adulti : spettacoli e degustazioni guidate.

Laboratori didattici per le scuole: un’occasione per scoprire la cultura del cioccolato e promuovere un consumo consapevole.

Info e prenotazioni per le scuole: www.festedelcioccolato.it/prenotazione-laboratori

