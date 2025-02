Pinerolo: i ‘Portici Blu’ diventeranno una piazzetta per eventi [VIDEO e FOTO]

Sulla carta dureranno 120 giorni i lavori che daranno un nuovo volto alla zona dei ‘Portici Blu’ di Pinerolo. Un intervento da circa 270 mila euro, finanziato con 149.120,00 euro di fondi regionali destinati ai Distretti del Commercio e per la parte restante parte dal Comune.

Il riallestimento della piazza, iniziato nei giorni scorsi, prevede di creare uno spazio adatto per momenti di incontro ed eventi pubblici. Sarà quindi smantellata l’attuale area verde che dà su via Chiappero, per liberare spazi e integrare maggiormente la parte vegetale. Sono previsti alberi e arbusti e una nuova sagomatura dell’aiuola che vicina al palazzo che dà su via Buniva, così come verranno usate siepi e graminacee tappezzanti per schermare la ringhiera della rampa di accesso alle autorimesse.

La componente verde riecheggerà anche sulla facciata laterale dello stesso palazzo grazie all’opera dello street artist di Prarostino Fabio Petani, che realizzerà ‘Spes & Vitex Trifolia’, una trasposizione concreta del murale che era stato proiettato nel Natale del 2023 proprio su quella parete.

L’intervento prevede un numero maggiore di sedute, nuovi punti luce e una pavimentazione in ghiaino, lavato con fasce in pietra di Luserna, che richiamano le geometrie del porticato. Nell’intervento, è inserita anche la riqualificazione del porticato che dà il nome alla zona: verrà consolidato, pulito, ritinteggiato e difeso dai volatili con dei dissuasori.

Nella nuova piazzetta, poi, troveranno spazio anche una rastrelliera per bicicletta, una fontanella pubblica e due cestini portarifiuti. A vigilare su questo angolo rinnovato di Pinerolo, ci saranno delle telecamere per cercare di difenderlo dagli atti vandalici.

“Questa piazzetta è stata studiata dal 2020 con i commercianti i quali sentivano la necessità di avere uno spazio per incontrarsi, dove presentare le nuove collezioni e organizzare eventi per favorire lo shopping e l’incontro sia tra commercianti, sia tra cittadini e cittadine” spiega la vicesindaco Francesca Costarelli, che ha la delega al Commercio.

Gli operai saranno al lavoro nel cantiere dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18.

“Durante i lavori perdiamo 10 parcheggi - conclude la vicesindaco - che recupereremo a fine intervento. L’attraversamento pedonale sarà sul lato opposto al cantiere. Le prime settimane potranno essere impattanti per il rumore e polvere, ma per il risultato ne varrà la pena”.