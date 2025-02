Circolo dei lettori: online il bando di selezione per chi succederà a Elena Loewenthal

È online il bando per la selezione del nuovo direttore o della nuova direttrice del Circolo dei lettori.



La gara per la selezione di chi raccoglierà il testimone di Elena Loewenthal, arrivata al termine del suo mandato, è stata lanciata ieri sera sul sito della Fondazione.

"L'avviso - dichiara Giulio Biino, presidente Fondazione Circolo dei lettori - è finalizzato a consentire la più ampia partecipazione possibile, esattamente com'è nella volontà e nell'impegno del socio unico Regione Piemonte e del Consiglio di gestione della Fondazione Circolo dei lettori. Auspichiamo di avere una partecipazione ampia e variegata. Come già anticipato, le successive procedure di valutazione saranno le più celeri possibile proprio per arrivare alla nomina del nuovo direttore in tempi brevi. Nel frattempo la Fondazione continua la sua quotidiana attività di produzione e promozione della cultura, già impostata per il resto della stagione, fino all'estate. Colgo l'occasione per ringraziare Elena Loewenthal per il lavoro svolto e per la dedizione dimostrata nel guidare proficuamente in questi anni la Fondazione".

Ci sarà tempo per presentare la domanda fino al 19 febbraio 2025. Un’apposita Commissione nominata dalla Fondazione procederà all’esame delle candidature.