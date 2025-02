Film Commission: nel 2024 produzioni in calo in Piemonte, ma per i 25 anni in arrivo il doppio dei fondi

Film Commission quest'anno compie 25 anni, ma il 2024 non è stato un anno facile. “Siamo partiti male ma siamo poi riusciti a risalire” ammette la presidente Beatrice Borgia che insieme al direttore Paolo Manera guarda già al prossimo anno: ”Il 2024 è stato segnato dai festival in cui abbiamo portato i nostri titolo, dal Conte di Montecristo a Trifole. Nel 2025 partirà un anno di celebrazioni”.

I numeri

Analizzando nello specifico in numeri si legge in effetti un calo per le produzioni sostenute da Film Commission. Nel 2022 erano 217, erano poi aumentate nel 2023, arrivando a 236, mentre nel 2024 sono scese a 228 con 1.054 giornate di riprese. In aumento le opere prime e seconde, mentre calano i progetti ad alto valore come produzioni internazionali, film ad alto e medio budget e le serie tv.

In totale sono stati 19 lungometraggi, 26 documentari, 55 corti, 6 serie tv.

Nel 2025

Guardando al futuro, sono già 14 i progetti che previsti nel corso del 2025 (10 lungometraggi e 4 serie tv) che beneficeranno dei 7 milioni di euro totali di fondi del Piemonte Film Tv Fund (4 milioni cui si sono aggiunti altri 3 da parte della Regione Piemonte annunciati durante il Torino Film Industry). 51 titoli in sviluppo e 37 che stanno facendo scounting per venire a girare in Piemonte.

Sul piano del coinvolgimento dei territori, nel 2024 sono stati 30 i nuovi protocolli stipulati portando a quota 147 Comuni aderenti alla Rete Regionale di Film Commission. Un percorso che ha consentito di agevolare le produzioni locali, che nel 2024 sono state 33 nei Comuni della Rete.

Tre le linee strategiche messe in atto da Film Commission per risalire la china nel 2024: il potenziamento delle leve attratte come i fondi, tra cui il Piemonte Film Tv Fund che è passato da 4 milioni a 7 milioni; sostegno alla filiera; sviluppo nuovi talenti, tra questi il supporto 19 lungometraggi.

I primi progetti

Tra le prime riprese del 2025, quelle per il progetto di Marco Pontecorvo che lunedì inizia a girare la serie che ha il titolo provvisorio, Una finestra vista lago, tra i protagonisti Paola Minaccio e Antonio Catania. “Qui siamo stati accolti e guidati, ti senti a casa, ti senti accanto professionalità che ti aiutano a raggiungere quello che vuoi” commenta il regista.