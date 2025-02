Eleonora Duse, The Greatest: in documentario al Cinema Massimo in occasione del centenario dalla morte

Il Museo Nazionale del Cinema presenta lunedì 10 febbraio 2025 alle ore 20.30 al Cinema Massimo il documentario Duse, The Greatest, diretto da Sonia Bergamasco e distribuito da Cinecittà Luce.





Incentrato sulla figura della grande attrice Eleonora Duse a cent’anni dalla sua scomparsa, il film è un viaggio nel tempo, un’occasione per raccontare colei che ha cambiato l’arte della recitazione, grazie a un autoritratto discreto che ne ripercorre luci e ombre.

“Sono certa che fare l’attrice mi abbia salvato la vita, che l’abbia resa vivibile – a tratti esaltante, comunque intensa, concreta, mia. E che continui a farlo. Con questo film, come una detective, mi sono messa sulle tracce di Eleonora Duse, un’attrice leggendaria che ha illuminato la strada alle generazioni successive con l’energia dirompente del suo corpo di scena.” Sonia Bergamasco

La proiezione di lunedì 10 febbraio, ore 20:30 sarà introdotta da Sonia Bergamasco e Mariapaola Pierini.

Il film verrà riproposto in replica martedì 11 febbraio ore 16:00; mercoledì 12 febbraio, ore 18:00; sabato 15 febbraio, ore 20:30; domenica 16 febbraio, ore 18:00.

Sonia Bergamasco

Duse, The Greatest (Italia 2024, 98′, DCP, col.)

A cent’anni dalla scomparsa di Eleonora Duse, Sonia Bergamasco ci accompagna in un’investigazione sull’attrice che ha cambiato il mestiere dell’attore per sempre ispirando Lee Strasberg, storico direttore dell’Actors Studio, e generazioni di attori. Come può una donna di cui rimangono unicamente un film muto e qualche foto e ritratto, essere ancora così influente? La Divina oltre il mito.



