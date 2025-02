Musei Reali: record da oltre 700 mila visitatori nel 2024, si avvicina il sogno del milione di ingressi

Boom di visitatori ai Musei Reali. Il 2024 è stato un anno in crescita con oltre 700 mila biglietti staccati e un aumento del pubblico pari al 16% in più rispetto al 2023.

Sullo stesso livello di Colosseo e Uffizi

Un record a dieci anni dal 2014, anno dell’autonomia gestionale del Polo Reale di Torino. Nel 2015 i visitatori erano stati 307 mila. Un crescita costante fino al 2016, ma stabile. L’aumento dopo il periodo del Covid con 500 mila ingressi nel 2022 e 626 mila nel 2023, fino al record dell’anno appena trascorso.

Il 2024 per i Musei Reali è stato un anno fondamentale anche per il prestigioso il riconoscimento di fascia A, ovvero a livello del Colosseo o degli Uffizi.

Il nuovo direttore

“Non è solo un fatto formale, quando stavamo lavorando al Polo Reale avevamo lavorato per un museo che è oggi sotto gli occhi di tutti - commenta Mario Turetta - 700 mila ingressi, si può sempre fare meglio. Sono convinto che si supererà in un paio di anni si sfiorerà la soglia del milione di visitatori”.

Turetta occuperà il posto da direttore delegato in attesa nei prossimi mesi della nuova nomina di chi prenderà il posto di Enrica Pagella e che sarà alla guida dei Musei Reali per 4 anni. Il bando sarà aperto fino al 6 marzo.

Cosa è stato fatto

Nel 2024, tra i grandi obiettivi il riordino della Collezione del Principe Eugenio e del settore Archeologia. In occasione delle celebrazioni dei 300 anni, i Musei Reali hanno inoltre aperto il percorso della Basilica Paleocristiana e la nuova futuristica biglietteria di Palazzo Reale. Tra le mostre più importanti quella del Guercino che ha registrato da sola quasi 50 mila visitatori.

Per il 2025

Tra i nuovi interventi di restauro, nell’Armeria Reale è previsto il completamento del deposito nella Torre Ormea con il secondo ambiente e una maggiore accessibilità per consentire le visite. La Caffetteria storia sarà completamente restaurata. A Palazzo Reale, in occasione del Giubileo si faranno conoscere gli spazi che gravitano intorno alla Cappella della Sindone cioè la Sacrestia, la Galleria della Sindone e la Cappella Regia.

Entro aprile 2025 saranno inoltre concluse le attività di valorizzazione e comunicazione dei Giardini Reali, in particolare con il reintegro delle statue delle Quattro Stagioni di Simone Martinez. Alle Serre Reali entro dicembre 2025 saranno completati i lavori di recupero degli spazi interni che saranno di nuovo aperti al pubblico. Infine, entro l’estate 2025 sarà realizzato un percorso di connessione tra il Museo di Antichità e gli Scavi della Basilica del Salvatore.

Le mostre

Inaugurerà ad aprile la mostra Bellezza, Natura e Seduzione, seguirà Le fucine di Vulcano e a settembre le mostre su Orazio Gentileschi e Guido Reni. A marzo sarà inaugurato il nuovo spazio dedicato a Leonardo Da Vinci.