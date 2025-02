Il progetto ASK&HACK Ventu-Ritmo vince la sfida dell'inclusione

Tra i banchi di scuola e negli ambienti di lavoro, la tecnologia può offrire gli strumenti giusti per favorire l’inserimento e la piena realizzazione delle persone con disabilità.

Partecipazione e inclusione

Per elaborare soluzioni immediate e facilitanti rispetto a ostacoli di natura pratica, il progetto ASK&HACK: Ventu-Ritmo ha sperimentato un nuovo modello collaborativo di lavoro tra persone con trisomia 21, studenti delle superiori e universitari. In particolare i prototipi finali delle app sono stati elaborati dagli studenti dell’Istituto Tecnico IPSIA Andriano di Castelnuovo don Bosco (Asti) con i ragazzi di AirDown e presentati oggi in una sfida finale presso la sede della CNA di Torino. Il progetto è stato promosso da Sys-Tek e Fondazione Mondo Digitale ETS, in collaborazione con AirDown, CoorDown, Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Zoom.

La sfida finale in un hackathon