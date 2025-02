A Torino tre nuove telecamere per multare chi passa sulle corsie dei bus: ecco dove saranno

19 febbraio. E' questa la data che devono segnarsi sul calendario gli automobilisti indisciplinati. Dopo quelle in corso Vittorio Emanuele II, il Comune di Torino attiverà tre nuove telecamere che multeranno chi passa con la macchina nelle corsie riservate ai mezzi pubblici.

La mappa

Attivi 24 ore su 24, gli occhi verranno accesi su corso Rosselli (tra via Piazzi e Largo Orbassano) e due in Largo Orbassano: dal lato est nel tratto compreso tra i corsi De Nicola e Rosselli e da quello ovest tra i corsi Rosselli e Adriatico. I trasgressori rischiano una multa da 83 euro.

L'obiettivo

L’obiettivo è rendere effettivo il rispetto delle corsie riservate e dunque di regole esistenti da anni, migliorando di conseguenza velocità e puntualità del trasporto pubblico.

Le automobili che utilizzano i corridoi dei bus sono particolarmente d’intralcio nelle fasi di salita e discesa dei passeggeri, di marcia tra una fermata e l’altra, e di stop ai semafori. In quest’ottica, le nuove telecamere sono state posizionate lungo direttrici fondamentali percorse dai mezzi del servizio pubblico sia urbano ed extraurbano.

Presidi di Polizia

Con l'obiettivo di prevenire multe ed informare i torinesi, già da oggi e nei primi giorni di accensione dei dispositivi è previsto il presidio da parte di pattuglie della Polizia Municipale dei varchi che saranno via via attivati.

Chi potrà transitare

Sulle corsie preferenziali potranno continuare a transitare i veicoli GTT in servizio pubblico; i veicoli di assistenza e manutenzione del GTT; gli autobus in servizio di linea intercomunale; i mezzi del trasporto pubblico locale non in linea (taxi e ncc); i veicoli delle Forze di Polizia, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco e dei Servizi di Soccorso; i possessori di permesso CUDE; gli scooter e le moto. Il passaggio di questi mezzi sarà consentito senza rilascio di apposito titolo autorizzatorio.

A Torino 25 telecamere sulle corsie Tpl

Le tre telecamere attive dal 19 febbraio, che si sommano alle tre già accese in corso Vittorio Emanuele II, rappresentano il primo passo di un piano più ampio. Il Comune vuole installare complessivamente 25 telecamere dedicate al controllo delle corsie preferenziali in città.