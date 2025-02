Lo sport come ponte tra culture: cena e origami tra le ragazze della In Volley Piemonte e la nazionale under 16 femminile del Giappone [FOTO E VIDEO]

Poche cose al mondo uniscono come lo sport. A Cambiano sono le 21, a Tokyo sarebbero le 5 di mattina e le ragazze della nazionale under 16 di pallavolo sono arrivate in mattinata in Italia, all'aeroporto di Malpensa. Nel pomeriggio allenamento congiunto al Pala Wojtyla insieme alle giovanili della In Volley Piemonte e la sera - notte inoltrata per le giapponesi, a causa del jet lag - senza mai fermarsi, cena all'Hotel Panorama. Ma, nonostante la stanchezza, risate e sorrisi accompagnano la cena a base di piatti tipici italiani come pasta, affettati e tiramisù, e a seguire tutti partecipano al laboratorio di origami curato dall'associazione culturale Sakura di Torino. Le giovani atlete comunicano un po' in inglese, un po' a gesti e sorrisi, insegnandosi a vicenda nomi, parole e anche scioglilingua.

C'è sempre da imparare

Intanto, gli staff si ritirano in riunione tecnica, perché l'occasione è comunque ghiotta per imparare qualcosa da chi vive dall'altra parte del mondo. Italia e Giappone sono due scuole di pallavolo importanti, come dimostrano i risultati delle due nazionali. L'under 17 giapponese ha battuto le italiane proprio l'estate scorsa, in semifinale mondiale, ed è lì che sono iniziati i contatti per portare la selezione nipponica a Cambiano, ospite della In Volley Piemonte che ha così organizzato la Youth Volley League and Cultural Exchange: tre giorni di sport e scambi culturali prima che la compagine giapponese voli a Pordenone per la Nations Winter Cup, un importante torneo con tredici squadre under 16 nazionali tra maschili e femminili.

Un papà allenatore

Presente anche Chicco Blengini, attuale allenatore della nazionale bulgara e ct della nazionale maschile dell'Italia che nel 2016 vinse l'argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, oltre a tre campionati italiani con la Lube. Blengini, torinese, è presente in quanto papà della figlia Greta, giocatrice della In Volley, e ha sottolineato l'importanza di momenti del genere per la crescita delle ragazze.





L'importanza dell'incontro tra culture diverse

- ha detto -Da papà e ct ad alti livelli, Blengini ha anche dato un consiglio ai genitori di ragazze e ragazzi che giocano a pallavolo:- e non solo -

Anche l'allenatore della squadra di Cambiano, Daniele Sciarrotta, ha sottolineato l'importanza di un incontro del genere, tra culture diverse. "L'In Volley ha una lunga storia ormai trentennale - ha commentato - ma questo è l'evento memorabile che occorrerà ricordare nei prossimi trent'anni, perché fare arrivare qui da noi la nazionale giapponese di pallavolo che è la massima espressione del livello tecnico a livello mondiale è per noi qualcosa di importante. Ovviamente non ultimo tutto ciò che riguarda la contaminazione delle culture, gli interscambi, la conoscenza di altre abitudini e costumi. Stasera le ragazze sono impegnate con gli origami, lo stanno facendo insieme italiane e giapponesi, con impegno e divertendosi in un clima di assoluta pace e serenità e questo non è solo sport ma anche cultura. Questa esperienza rimarrà".







Il programma di oggi



Oggi le due squadre hanno in calendario un secondo allenamento congiunto al mattino, e a seguire la visita a Palazzo Lascaris a Torino, sede del Consiglio Regionale. Nel pomeriggio si accende la competizione con una partita amichevole, e la sera "scuola di pizza" alla pizzeria Al Confine di Trofarello. Domani ultimo allenamento insieme prima della partenza della squadra giapponese per Pordenone.