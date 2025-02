Finito Sanremo, a Torino si ascolta il rap provando a canticchiare sotto la doccia

La spugna per fare la doccia lasciata in giro per Torino

Cosa ci fa una spugna (di quelle per lavarsi la schiena sotto la doccia) abbandonata in diversi punti della città? E' stata notata da alcuni passanti e subito è scattata la curiosità.



Anche perché, la spugna, non è sola: è accompagnata da un biglietto. Sul biglietto c'è un messaggio, unito a un qrcode. Il messaggio lascia qualche indizio: "Usalo per cantare le tue canzoni preferite sotto la doccia. E se ti va di cantarne una triste a squarciagola ascolta Nettuno".



Il mistero si svela unendo alcuni indizi ulteriori sparsi sull'oggetto. In particolare, il tag che riporta il nome di Mantra Musa. E' il nome d'arte di un rapper torinese che in questi anni sta proponendo i suoi brani e che, proprio in questi giorni, ha pubblicato il nuovo singolo intitolato - appunto - Nettuno.



Mistero svelato, insomma. Ora non resta che andare a curiosare sul web e ascoltare la canzone. Magari sotto la doccia.