San Germano Chisone: a un anno dalla nascita la Pro loco di nuovo al voto

La Pro loco di San Germano Chisone, dopo un anno dalla sua nascita, elegge un nuovo direttivo. Durante l’assemblea dei soci si discuterà di nuove idee, tra cui lo sviluppo di percorsi trekking.

“Il presidente Simone Piacquadio si è dimesso dalla propria carica perché per motivi di lavoro si è dovuto trasferire con la famiglia dall’altra parte dell’Italia – spiega il vicepresidente Riccardo Leto, direttore artistico del Teatro Stage4 di San Germano –. Quindi è necessario pensare a una nuova direzione”.

Dopo un anno di lavoro, per l’associazione è anche tempo di bilanci, tra iniziali difficoltà e collaborazioni proficue. “La parte più faticosa da affrontare è stata la novità, perché comunque la Pro loco non c’era da un bel po’ di tempo. Per il resto i cittadini alla fine sono stati molto contenti di ciò che abbiamo creato dal nulla. Abbiamo collaborato in modo molto positivo con le Giunte, sia quella precedente che quella attuale”.

C’è stato molto impegno anche nell’organizzazione degli eventi annuali, in primis le fiere di Primavera e di Autunno. “Abbiamo portato i Food Truck e l’animazione, al nostro banchetto abbiamo preparato la ruota del Babi, una sorta di ‘gira la ruota’ dove davamo dei premi. I bambini erano entusiasti – aggiunge Leto –. Sono piccole cose che aiutano una piccola comunità”.

Sono state proposte anche delle passeggiate, come la ‘Camminata della solidarietà’ in occasione della Mostra Zootecnica di novembre: “L’idea è di mantenere tutte le iniziative e riproporle. Inoltre, abbiamo intenzione di sviluppare nuovi percorsi trekking, pulendo dei sentieri e mettendoli a disposizione della comunità. Stiamo pensando a possibili altre manifestazioni culturali da presentare e che andranno discusse”.

L’assemblea ordinaria dei soci è stata convocata per domani, venerdì 21 febbraio, alle 20,30 nella Sala Verde Acqua in via Scuole 9. Oltre all’elezioni del direttivo, ci sarà spazio per suggerimenti per future iniziative. Sono invitati tutti i soci del 2024 per il rinnovo del tesseramento e chi tra la popolazione desidera diventarlo quest’anno.