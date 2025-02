Schegge: la seconda parte della rassegna al Cineteatro Baretti dal 2 marzo

Per il 2025 la rassegna – organizzata da AIACE Torino con il sostegno della Regione Piemonte – propone altri cinque appuntamenti “fuori dagli schemi” dedicati al cinema, articolati in altrettante matinées domenicali (sempre alle ore 11) e seguiti da un aperitivo offerto nel foyer del cinema.

Come sempre, anche la nuova serie di incontri offre sguardi originali e inattesi su generi e autori di oggi e di ieri, movimenti storici e tendenze della settima arte attraverso viaggi tematici in cui vengono proposti al pubblico spezzoni significativi e sequenze di film diversi, “schegge” di cinema raccordate dagli interventi di esperti di varia formazione.



La rassegna prosegue con Palermo, o cara! (il 2 marzo), i registi Daniele Ciprì e Roberta Torre condurranno, attraverso i loro film, gli spettatori in un viaggio in una città difficile da rappresentare al cinema. Protagoniste del settimo incontro, Lui le conosceva bene (il 16 marzo), saranno le donne nel cinema di Antonio Pietrangeli raccontate da Ilaria Feole, caporedattrice di FilmTV e selezionatrice della sezione Settimana Internazionale della Critica della Mostra del cinema di Venezia. Nell’appuntamento a seguire (il 13 aprile), i giovanissimi redattori della nuova rivista di cinema Strade Perdute si interrogheranno su tendenze e prospettive del cinema contemporaneo. La rassegna si concluderà con Oldies but goldies (l’11 maggio), incontro in cui Steve Della Casa, conservatore della Cineteca Nazionale, approfondirà il fenomeno del crescente successo, culturale e commerciale, dei film restaurati.