Per motivi amministrativi/organizzativi, la produzione di “Bernadette De Lourdes il Musical” è stata costretta ad annullare tutta la tournée programmata per la stagione 2024-25 e quindi lo spettacolo non sarà rappresentato al Teatro Alfieri nelle date previste dal 28 al 30 marzo 2025.

E’ intenzione della Produzione dello spettacolo riprogrammare le date nelle prossima stagione teatrale, inserendole in una tournée più completa che girerà tutta l’Italia.