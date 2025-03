“Caro Fabrizio, ti racconto…”, ecco la proroga per partecipare al concorso letterario

Questi incontri, che hanno già suscitato un entusiasmo straordinario, permetteranno a molte persone di ispirarsi e contribuire con i propri racconti, poesie e illustrazioni. La presidente Caterina Migliazza, visibilmente emozionata, ha spiegato così la scelta di prolungare il termine per la consegna degli elaborati: “Abbiamo deciso di estendere la scadenza per dare a quante più persone possibile l’opportunità di partecipare al nostro concorso. Negli ultimi incontri, ho intercettato un grande entusiasmo da parte degli studenti e delle scolaresche che hanno accolto l’invito a raccontare, a riflettere, a condividere le proprie emozioni. Ho visto tanti giovani entusiasti di poter essere parte di questa iniziativa, di scrivere e di sentire una connessione con Fabrizio, una persona che ha lasciato un segno profondo in chiunque l’abbia incontrato. Ci è sembrato giusto dare più tempo per partecipare: il concorso è un’occasione per ricordare lui, per celebrare la sua vita e il suo spirito, ma anche per dare voce a chi sente di voler raccontare qualcosa che va oltre le parole. Fabrizio merita questo calore, questa partecipazione”.