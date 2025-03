Torna a Torre Pellice il giornalino gratuito per i cittadini

Il Comune di Torre Pellice torna a distribuire ai suoi cittadini un giornale gratuito con informazioni di utilità pubblica. “La tradizione era stata mantenuta fino all’ultima Giunta dell’ex sindaco Claudio Bertalot: in quel periodo, come consigliere di minoranza, anche io facevo parte del comitato di redazione del ‘Notiziario comunale’. Abbiamo ripristinato la pubblicazione ma dando un taglio diverso ai contenuti” annuncia la sindaca Maurizia Allisio. Il giornale dal nome ‘Fuori dal Comune’, curato da Inspire Communication, verrà presentato alla cittadinanza lunedì 10 marzo alle 21 in Civica galleria d’arte contemporanea Filippo Scroppo (via Roberto D’Azeglio 10). “La scelta del titolo è indicativa: rispetto al passato vogliamo occupare meno spazio come Amministrazione comunale e dare più occasioni ai cittadini e alle associazioni per esprimersi – spiega Allisio –. D’altronde Torre Pellice non è solo il suo Comune”.

Per il primo numero però è stato necessario partire proprio dall’Amministrazione: “C’è la presentazione di ogni assessore con rispettiva foto e linee guida per il mandato”. Si parla poi di due realtà del paese: la biblioteca comunale e l’hockey: “Abbiamo dato voce a chi gestisce due spazi importanti per la comunità. È stata quindi intervistata Nathalie Rostagnotto la giovane responsabile del servizio bibliotecario e Massimo Salvai e Roberto Gay per il palazzetto del ghiaccio Cotta Morandini che è di nuovo un punto d’incontro per i ragazzi della vallata”.

Continua inoltre l’appello agli amanti della fotografia: “Come è accaduto per il primo numero, sceglieremo tra i loro scatti quelli più rappresentativi del paese che verranno quindi pubblicati”.

Il giornale verrà distribuito proprio a partire dal 10 marzo: “Sarebbe stato troppo costoso spedirlo – rivela Allisio –. Abbiamo deciso quindi di consegnarlo durante la serata e poi durante due prossimi venerdì di mercato. Alcune copie inoltre saranno a disposizione al centro culturale Levi-Scroppo e in ufficio turistico”.