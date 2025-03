Argenti e armadi come nuovi: dopo i restauri riapre il Caffè Reale [FOTO]

Concluso il restauro degli argenti e degli armadi storici del Caffé Reale.

I lavori erano partiti il 7 gennaio e hanno coinvolto le due sale della caffetteria dei Musei Reali dove sono conservati antichi armadi a vetrina in cui è esposta una straordinaria collezione di porcellane della manifattura Richard Ginori e manufatti in argento e metallo.

Mensole cariche di tesori

Sulle mensole oltre trecento oggetti, di forme e tipologie diverse, nella maggior parte utilizzati per la tavola reale: piatti, oliere, caffettiere, cioccolatiere, lattiere, vassoi, alzate per frutta e dolci, bollitori, posate da portata, realizzati in argento e leghe metalliche come peltro e ottone, spesso argentate. In alcuni casi sono presenti anche manici di legno, osso e avorio, oltre a parti in vetro e cristallo.

Riaperto al pubblico

Il Caffè Reale dopo la chiusura per permettere i lavori eseguiti su progetto di Lorenza Santa con Tiziana Sandri, ha riaperto al pubblico insieme ai due nuovi bookshop e allo Spazio Leonardo.