Blitz antimilitarista contro “il polo bellico" di via Marche: “La guerra è qui, a Torino”

Blitz a sorpresa questa mattina, lunedì 10 marzo, da parte di un gruppo di attivisti antimilitaristi in corso Marche, nei pressi della ex palazzina 37 della Alenia Aermacchi. Si tratta di un’area abbandonata da anni dove sorgerà quello che dai manifestanti è stato definito “il nuovo polo bellico”. Mentre gli operai hanno iniziato a stendere il filo spinato i presenti hanno messo in atto un'azione dimostrativa che si è svolta con fumogeni, cartelli, scritte e interventi diretti rivolti a passanti e automobilisti.