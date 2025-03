"In un mondo di odio, sii Francesco". Villa omaggia il Papa

L'artista torinese ha ritratto su un manifesto il Papa, che tiene in mano il messaggio "In un mondo di odio, sii Francesco". Parole che per Villa esprimono "un potente paradosso della contemporaneità, in cui i valori cristiani, un tempo considerati obsoleti e retrogradi, sono oggi visti come sovversivi e alternativi rispetto alla politica tradizionale" .